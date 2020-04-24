Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин перенес дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Путин перенес дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября

 Жителям РФ дадут возможность оформлять рабочие пропуска на сутки

Жителям РФ дадут возможность оформлять рабочие пропуска на сутки
Карасев: в Киеве боятся, что Западная Украина может объявить автономию

Карасев: в Киеве боятся, что Западная Украина может объявить автономию

 Азаров преподал Зеленскому урок работы с МВФ

Азаров преподал Зеленскому урок работы с МВФ
Испанка пережила "испанку" и COVID-19

Испанка пережила "испанку" и COVID-19

 Украинские представители в ООН проявляют кощунство в условиях пандемии COVID-19

Украинские представители в ООН проявляют кощунство в условиях пандемии COVID-19
Путин перенес дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Путин перенес дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября

 Жителям РФ дадут возможность оформлять рабочие пропуска на сутки

Жителям РФ дадут возможность оформлять рабочие пропуска на сутки
Карасев: в Киеве боятся, что Западная Украина может объявить автономию

Карасев: в Киеве боятся, что Западная Украина может объявить автономию

 Азаров преподал Зеленскому урок работы с МВФ

Азаров преподал Зеленскому урок работы с МВФ
Испанка пережила "испанку" и COVID-19

Испанка пережила "испанку" и COVID-19

 Украинские представители в ООН проявляют кощунство в условиях пандемии COVID-19

Украинские представители в ООН проявляют кощунство в условиях пандемии COVID-19
13:01   24 Апреля 2020
Политика

Путин перенес дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Путин перенес дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Дата окончания Второй мировой войны перенесена в России на 3 сентября. Соответствующий документ подписал глава государства Владимир Путин. Закон опубликован на сайте правовой информации.

Ранее в России днем окончания Второй мировой считалось 2 сентября. Изменить эту дату предложили депутаты Георгий Карлов и Владимир Шаманов. Их инициативу поддержали сенаторы Михаил Козлов и Григорий Карасин.

Документ призван сохранить историческую справедливость и увековечить память погибших в этих трагических событиях.

В 1945 году Верховный Совет Советского Союза назначил именно 3 сентября праздником победы над Японией. Но в 1947 году день стал рабочим, а позднее забылся как праздник.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#путин #закон #вторая мировая война

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...