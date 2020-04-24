Путин перенес дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Дата окончания Второй мировой войны перенесена в России на 3 сентября. Соответствующий документ подписал глава государства Владимир Путин. Закон опубликован на сайте правовой информации.

Ранее в России днем окончания Второй мировой считалось 2 сентября. Изменить эту дату предложили депутаты Георгий Карлов и Владимир Шаманов. Их инициативу поддержали сенаторы Михаил Козлов и Григорий Карасин.

Документ призван сохранить историческую справедливость и увековечить память погибших в этих трагических событиях.

В 1945 году Верховный Совет Советского Союза назначил именно 3 сентября праздником победы над Японией. Но в 1947 году день стал рабочим, а позднее забылся как праздник.