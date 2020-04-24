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12:55   24 Апреля 2020
Весь мир

Испанка пережила "испанку" и COVID-19

Испанка пережила "испанку" и COVID-19

Долгожительница из Андалусии Ана дель Валье, некогда пережившая пандемию испанского гриппа, известного как "испанка", заразилась коронавирусом и также излечилась от него. В октябре женщина отметит 107-летие.

О необычном случае сообщает РИА Новости, ссылаясь на испанскую прессу.

По словам родных Аны, она переболела испанским гриппом в возрасте семи лет. От этой болезни тогда умерла ее сестра. Недавно женщина заразилась COVID-19, однако выздоровела спустя несколько дней лечения. В октябре испанка намеревается отметить 107-летие. Она стала одной из самых пожилых людей, перенесших коронавирус.

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Автор: Юлия Яковлева
#пандемия #испанка #коронавирус

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