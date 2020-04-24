Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин перенес дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Путин перенес дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября

 Жителям РФ дадут возможность оформлять рабочие пропуска на сутки

Жителям РФ дадут возможность оформлять рабочие пропуска на сутки
Карасев: в Киеве боятся, что Западная Украина может объявить автономию

Карасев: в Киеве боятся, что Западная Украина может объявить автономию

 Азаров преподал Зеленскому урок работы с МВФ

Азаров преподал Зеленскому урок работы с МВФ
Испанка пережила "испанку" и COVID-19

Испанка пережила "испанку" и COVID-19

 Украинские представители в ООН проявляют кощунство в условиях пандемии COVID-19

Украинские представители в ООН проявляют кощунство в условиях пандемии COVID-19
Путин перенес дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Путин перенес дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября

 Жителям РФ дадут возможность оформлять рабочие пропуска на сутки

Жителям РФ дадут возможность оформлять рабочие пропуска на сутки
Карасев: в Киеве боятся, что Западная Украина может объявить автономию

Карасев: в Киеве боятся, что Западная Украина может объявить автономию

 Азаров преподал Зеленскому урок работы с МВФ

Азаров преподал Зеленскому урок работы с МВФ
Испанка пережила "испанку" и COVID-19

Испанка пережила "испанку" и COVID-19

 Украинские представители в ООН проявляют кощунство в условиях пандемии COVID-19

Украинские представители в ООН проявляют кощунство в условиях пандемии COVID-19
12:50   24 Апреля 2020
Общество

Жителям РФ дадут возможность оформлять рабочие пропуска на сутки

Жителям РФ дадут возможность оформлять рабочие пропуска на сутки

Россияне, которые проживают в регионах страны, смогут сделать электронные пропуска для работы сразу на 24 часа, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.

Накануне чиновник сообщал РБК, что граждане РФ получат возможность оформлять документ по рабочим вопросам на 12 часов. Такие пропуска будут нужны сотрудникам, которым не обязательно постоянно находиться в офисе и они в состоянии вести дела в удаленном формате. При этом удостоверения для работников может оформить и работодатель, тогда их срок будет дольше.

Позже представитель Минкомсвязи заметил: пропуска будут действовать не 12, а 24 часа. Работа будет обеспечена за счет системы, которую разработали в ведомстве. Однако пока что пресс-служба министерства не выступала с официальным подтверждением слов Качанова.

Система функционирует в 21 регионе РФ. Планируется, что пропусками воспользуются до 10% населения, оформив их на портал "Госуслуг".

Сотрудники МВД в Санкт-Петербурге теперь имеют право штрафовать нарушителей режима самоизоляции. Решение Смольного поддержало правительство Российской Федерации. Полномочия правоохранителей будут оставаться в силе на время пандемии коронавируса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#рф #регионы #пропуск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...