Жителям РФ дадут возможность оформлять рабочие пропуска на сутки

Россияне, которые проживают в регионах страны, смогут сделать электронные пропуска для работы сразу на 24 часа, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.

Накануне чиновник сообщал РБК, что граждане РФ получат возможность оформлять документ по рабочим вопросам на 12 часов. Такие пропуска будут нужны сотрудникам, которым не обязательно постоянно находиться в офисе и они в состоянии вести дела в удаленном формате. При этом удостоверения для работников может оформить и работодатель, тогда их срок будет дольше.

Позже представитель Минкомсвязи заметил: пропуска будут действовать не 12, а 24 часа. Работа будет обеспечена за счет системы, которую разработали в ведомстве. Однако пока что пресс-служба министерства не выступала с официальным подтверждением слов Качанова.

Система функционирует в 21 регионе РФ. Планируется, что пропусками воспользуются до 10% населения, оформив их на портал "Госуслуг".

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