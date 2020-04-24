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12:36   24 Апреля 2020
Россия

Группа "Колдовские художники" нарисует картину на злобу дня в пресс-центре "Патриота"

Группа "Колдовские художники" нарисует картину на злобу дня в пресс-центре "Патриота"

Медиагруппа "Патриот" и ФАН проведут онлайн-эфир с группой "Колдовские художники". Зрители трансляции смогут позвонить в эфир и задать вопрос. Мероприятие пройдет 25 апреля. Телефон прямого эфира: +79944249587.

Художник Николай Васильев вместе с единомышленниками во время онлайн-эфира создадут картину на злобу дня. Написанные в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" картины будут проданы на аукционе. Деньги от продаж пойдут на помощь Клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина. 

Посмотреть трансляцию можно по ссылке. Во время эфира речь пойдет об искусстве и его самых разных проявлениях. Кроме того, будет поднят вопрос раскрытия творческого потенциала и различных запретов, говорится в релизе мероприятия, который опубликовал ФАН.

К онлайн-участию в конференции приглашаются журналисты всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий. Напомним, группу "Колдовские художники" основали Николай Копейкин, Андрей Кагадеев и Владимир Медведев в 2002 году. В 2016 году художники открыли галерею "Свиное рыло". 

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Автор: Борис Нестеров
#художник #фан #патриот

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