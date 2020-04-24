«Северный поток-2» стал для США занозой

Блокировка строительства российского газопровода «Северный поток – 2» перестала быть приоритетным вопросом для Соединенных Штатов Америки, так как сейчас перед Вашингтоном стоит много других насущных вопросов.

Такое мнение высказал глава думского комитета по энергетике Павел Завальный, слова которого приводит агентство «Интерфакс».

«Мне кажется даже чисто экономически блокирование возможности достройки для Америки сейчас не очень актуально – у них столько проблем, которые надо преодолеть. А любые проблемы преодолевать лучше сообща. И заниматься этой занозой для них – не знаю, есть ли в этом даже политический смысл, не только экономический?», — заявил депутат.

По его мнению, для Америки сейчас было бы правильнее отказаться от своих неправильных и неэффективных санкций. При этом Завальный напомнил, что после того, как США ввели ограничительные меры, направленные против европейских подрядчиков, занятых в проекте, Россия заявила о готовности самостоятельно завершить строительство газопровода.

«Технически и технологически у нас есть возможность достройки – с помощью того же судна «Академик Черский». Возможно, потребуется какая-то доработка этого судна. Надо просто достроить этот газопровод. Он больше будет работать на будущее, чем на настоящее, — добавил депутат. — Тем более что мы очень хорошо конфликт с Украиной преодолели и имеем возможность работать в ближайший пятилетний период. Актуальность этого вопроса не такая уже очевидная».

Также парламентарий отметил, что эпидемия коронавируса серьезно скорректировала ситуацию на энергетическом рынке, снизив спрос на энергоресурсы.

«Сейчас будет такая низкая цена на энергоресурсы складываться за счет избытка предложения. Насколько сейчас для Америки актуален вопрос поставки сниженного природного газа в Европу на фоне этих низких цен? Просто нерентабельно – экономически невыгодно поставлять его», — заявил Завальный, подчеркнув, что доставкой СПГ в Европу могут заниматься любые поставщики, а не только американцы.

Конкурентом американскому сжиженному природному газу является не газопровод «Северный поток – 2», а наш газ с «Ямала СПГ», подчеркнул депутат, напомнив при этом, что в минувшем году Россия поставила в Европу больше сжиженного газа, чем США, так как он оказался более конкурентоспособным.

Ранее СМИ, ссылаясь на данные мониторингового сервиса Vesselfinder, сообщили, что российский трубоукладчик «Академик Черский», который должен завершить строительство «Северного потока – 2», взял курс на Египет, однако затем судно в очередной раз изменило маршрут и теперь движется вдоль берегов Португалии на север.