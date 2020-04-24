Митинги КПРФ во время пандемии аукнутся партии на выборах в 2021 году

В КПРФ снова намерены рискнуть здоровьем людей в угоду идеи. Региональные отделения партии получили указание из ЦК – подать в администрации заявки на митинги к 1 мая и Дню Победы, пишет «Общая газета Ленинградской области». При том, что специалисты прогнозируют пик эпидемии на начало мая.

Пока точных цифр примерной явки в регионах нет. В Сосновом бору Ленинградской области, например, под красными заменами планируется собрать от 100 до 300 человек.

«Что касается 1 и 9 мая мы повсеместно попросили наши штабы подать заявки. Мы не знаем, когда будет ослаблен режим и, какая сложится ситуация к этому времени, но мы подаем», - рассказал председатель КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН.

Впрочем, как показала нынешняя неделя, КПРФ готова выводить людей на улицы и без смягчения ограничительных мер. 22 апреля, в разгар эпидемии, коммунисты устроили массовое празднование юбилея Ленина на Красной площади. Без индивидуальных средств защиты и всякого соблюдения дистанции. При том, что большинство сторонников последователей Ильича, включая самого Зюганова, находятся в группе риска.

150 лет со дня рождения Ленина! Вместе с @G_Zyuganov и товарищами из #КПРФ возложил цветы к его мавзолею на Красной площади. #Ленин остается символом идей справедливости и борьбы против ига капитализма, в том числе среди молодёжи. С праздником товарищи! https://t.co/HrZ2ZkRUQ4 pic.twitter.com/bttrD4WtD8 — Парфенов Денис (@Parfenov_Denis) April 22, 2020

На недальновидные действия КПРФ уже пожаловались в СПЧ: журналистка Екатерина Винокурова призвала привлечь организаторов акции к ответственности.

За очередным «митингом», по мнению политолога и директора Института Новейших Государств Алексея Мартынова, скрывается провокация и желание разбавить «вирусную» информационную повестку.

«Совершенно нелепое упрямство. И желание спровоцировать власти на действия. Не знаю, зачем они собирают митинг, но очевидно, что все это провокация. Обращу внимание, что даже было принято решение перенести парад Победы, чтобы не рисковать жизнями людей, но «зюгановцы» упрямо продолжают свою пластинку», - говорит Мартынов.

Коммунисты, по словам политолога, намеренно игнорируют советы врачей и властей, подставляя под удар россиян. По факту, в партии, кроме митингов, на праздники ничего другого не предлагают, говорит Мартынов.

«Другие партии участвуют в вирусной повестке. Кто-то какие-то меры предлагает. Кто-то активно волонтерствует. Помогает тем, кому нужно помогать. Кто-то собирает пожертвования», - подчеркнул политолог.

Например, во Владимирской области 23 руководителя и члена партии «Единой России» собрали 2 миллиона рублей на помощь врачам, волонтерам и пожилым людям во время эпидемии коронавируса. Некоторые из них перевели всю свою мартовскую зарплату на борьбу с эпидемией. Прямые пожертвования делают даже блогеры и журналисты. К примеру, Юрий Дудь сделал пожертвование в поддержку фонда «Живой», телеведущая Настя Ивлеева пожертвовала 1,5 млн службе «Каритас», фонду «Аистенок» и другим НКО.