Украинские представители в ООН проявляют кощунство в условиях пандемии COVID-19

Киевские представители, которые выступали за блокировку резолюции РФ в ООН по борьбе с COVID-19, занимаются кощунством. Об этом сообщают российские дипломаты на сайте представительства РФ.

По словам политиков, украинская сторона не хочет соблюдать добрососедские отношения и продолжает относиться к РФ как к "агрессору". Такая пропаганда со стороны Киева наблюдается уже давно и направлена она на дискредитацию России.

Дипломаты подчеркнули, что действия представителей Украины расходятся с реальностью и проявляют кощунство. Об этом сообщает РИА Новости.