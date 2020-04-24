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 Украинские представители в ООН проявляют кощунство в условиях пандемии COVID-19

Украинские представители в ООН проявляют кощунство в условиях пандемии COVID-19
12:19   24 Апреля 2020
Весь мир

Украинские представители в ООН проявляют кощунство в условиях пандемии COVID-19

Украинские представители в ООН проявляют кощунство в условиях пандемии COVID-19

Киевские представители, которые выступали за блокировку резолюции РФ в ООН по борьбе с COVID-19, занимаются кощунством. Об этом сообщают российские дипломаты на сайте представительства РФ.

По словам политиков, украинская сторона не хочет соблюдать добрососедские отношения и продолжает относиться к РФ как к "агрессору". Такая пропаганда со стороны Киева наблюдается уже давно и направлена она на дискредитацию России.

Дипломаты подчеркнули, что действия представителей Украины расходятся с реальностью и проявляют кощунство. Об этом сообщает РИА Новости.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #киев #оон

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