Карасев: в Киеве боятся, что Западная Украина может объявить автономию

Украинский лидер Владимир Зеленский боится, что его обвинят в разжигании сепаратизма на западе страны, потому и не хочет выполнять Минские соглашения. Такое заявление сделал политолог Вадим Карасев в эфире телеканала «Украина 24».

Со страхом Киева связана заминка в создании консультационного совета, которое ранее анонсировал глава Офиса президента Андрей Ермак

«Я знаю, что у Зеленского боятся, что Западная Украина может тоже пойти в сепаратизм. <...> Как только Ермак подписал с Козаком это заявление, — ну, первое – карантин — и потом какая началась массированная атака», — заявил Карасев.

По словам политолога, Ермак должен показать, что «он свой, не надо него нападать».