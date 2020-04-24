Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин перенес дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Путин перенес дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября

 Жителям РФ дадут возможность оформлять рабочие пропуска на сутки

Жителям РФ дадут возможность оформлять рабочие пропуска на сутки
Карасев: в Киеве боятся, что Западная Украина может объявить автономию

Карасев: в Киеве боятся, что Западная Украина может объявить автономию

 Азаров преподал Зеленскому урок работы с МВФ

Азаров преподал Зеленскому урок работы с МВФ
Испанка пережила "испанку" и COVID-19

Испанка пережила "испанку" и COVID-19

 Украинские представители в ООН проявляют кощунство в условиях пандемии COVID-19

Украинские представители в ООН проявляют кощунство в условиях пандемии COVID-19
Путин перенес дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Путин перенес дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября

 Жителям РФ дадут возможность оформлять рабочие пропуска на сутки

Жителям РФ дадут возможность оформлять рабочие пропуска на сутки
Карасев: в Киеве боятся, что Западная Украина может объявить автономию

Карасев: в Киеве боятся, что Западная Украина может объявить автономию

 Азаров преподал Зеленскому урок работы с МВФ

Азаров преподал Зеленскому урок работы с МВФ
Испанка пережила "испанку" и COVID-19

Испанка пережила "испанку" и COVID-19

 Украинские представители в ООН проявляют кощунство в условиях пандемии COVID-19

Украинские представители в ООН проявляют кощунство в условиях пандемии COVID-19
12:38   24 Апреля 2020
Ближнее зарубежье

Карасев: в Киеве боятся, что Западная Украина может объявить автономию

Карасев: в Киеве боятся, что Западная Украина может объявить автономию

Украинский лидер Владимир Зеленский боится, что его обвинят в разжигании сепаратизма на западе страны, потому и не хочет выполнять Минские соглашения. Такое заявление сделал политолог Вадим Карасев в эфире телеканала «Украина 24».

Со страхом Киева связана заминка в создании консультационного совета, которое ранее анонсировал глава Офиса президента Андрей Ермак

«Я знаю, что у Зеленского боятся, что Западная Украина может тоже пойти в сепаратизм. <...> Как только Ермак подписал с Козаком это заявление, — ну, первое – карантин — и потом какая началась массированная атака», — заявил Карасев.

По словам политолога, Ермак должен показать, что «он свой, не надо него нападать».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#украина #минские соглашения #сепаратизм #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...