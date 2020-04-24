Шойгу: второй военный госпиталь для больных COVID-19 достроен в Одинцове

Минобороны РФ сообщило о создании уникальной группировки военных для борьбы с пандемией COVID-19. Глава ведомства Сергей Шойгу рассказал о новом военном госпитале в Одинцове.

Пресс-служба министерства обороны сообщила об окончании строительства нового военного госпиталя в Одинцове. Уникальное медицинское строение сможет разместить 100 больных с коронавирусной инфекцией. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о создании группировки российских военных для борьбы с COVID-19 в армии РФ.

Правительство России рекомендует соблюдать режим самоизоляции, носить маску и чаще мыть руки. Всю необходимую информацию о пандемии коронавируса граждане могут найти на сайте стопкоронавирус.рф.