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12:01   24 Апреля 2020
Общество

Путин подписал закон о получении гражданства РФ без отказа от иностранного

Путин подписал закон о получении гражданства РФ без отказа от иностранного

Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого иностранный гражданин может получить российский паспорт без отказа от своего гражданства. Он вступит в силу через несколько месяцев.

На сегодняшний день при подаче заявления на получение российского гражданства иностранцы должны были предоставить документ о том, что в своей стране они отказываются от имеющегося гражданства. После принятия закона, который вступит в силу через 90 дней, это требование исключается.   

Ранее закон об упрощенном приеме в российское гражданство приняли в Государственной думе. 

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #путин #гражданство

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