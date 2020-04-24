Путин подписал закон о получении гражданства РФ без отказа от иностранного

Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого иностранный гражданин может получить российский паспорт без отказа от своего гражданства. Он вступит в силу через несколько месяцев.

На сегодняшний день при подаче заявления на получение российского гражданства иностранцы должны были предоставить документ о том, что в своей стране они отказываются от имеющегося гражданства. После принятия закона, который вступит в силу через 90 дней, это требование исключается.

Ранее закон об упрощенном приеме в российское гражданство приняли в Государственной думе.