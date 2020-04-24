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11:56   24 Апреля 2020
Россия

Претендент на пост главы Башкирии от КПРФ обнародовал неверные сведения о доходах

Претендент на пост главы Башкирии от КПРФ обнародовал неверные сведения о доходах

Лидер КПРФ в Башкирии Юнир Кутлугужин представил недостоверные сведения о доходах за 2018 год, сообщает пресс-служба Госсобрания республики.

Госсобрание узнало об этом от представителей СМИ. Указывалось, что доход депутата, опубликованный на официальном сайте парламента, отличается от данных, предоставленных в период избирательной компании. Об этом сообщил спикер регионального парламента Константин Толкачев. В ходе проверки обнаружилось, что Кутлугужин предоставил декларацию с нарушениями.

Кутлугужин указал в графе сведений о доходе по основному месту работы сумму выше той, что поступила на его счет за отчетный период. Он указал больший размер своей заработной платы, чем она была на самом деле. Таким образом, Кутлугужин предоставил заведомо неверные сведения о доходах, сообщил Толкачев.

Несмотря на то, что депутат не скрыл свой доход, а указал сумму больше той, чем заработал, ситуацию Толкачев охарактеризовал как "малоприятную". Спикер регионального парламента отметил, что это первый подобный случай в истории Госсобрания Башкирии.

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Автор: Ирина Большунова
#кпрф #доходы #башкирия #кутлугужин

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