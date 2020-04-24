США потратят 1,5 млн долларов на "решение проблем" в Сирии

Бюро Госдепартамента США по вопросам прав человека выделит до 1,5 млн долларов на проекты в "поддержку демократии" в Сирии.

Согласно документам, американская сторона собирается направить средства на "предотвращение межобщинных конфликтов, защиту граждан и укрепление правосудия". Госдеп США намерен помогать активистам и предоставлять правозащитную помощь, пишет RT. В планах Америки усилить взаимодействие между гражданами Сирии, властями, лидерами общин и международным сообществом.

Вашингтон собирается "решить проблемы" в Сирии, которые связаны с ненадлежащим управлением и недоверием к силам безопасности. Выделенный грант включает в себя юридическую помощь гражданам Сирии в решении различных проблем.