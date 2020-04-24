Министерство здравоохранения Чехии сняло запрет на передвижение граждан по стране. Также отменяется ограничение на выезд за границу.

Отмечается, что отмена ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, будет проводиться поэтапно. Населению разрешено свободно перемещаться по улицам, также разрешается восстановить обучение в вузах и возобновить работу магазинов площадью до 2500 квадратных метров, сообщает ТАСС.

По словам главы Минздрава страны Адама Войтеха, главным условием является то, что в общественных местах могут собираться группы до десяти человек.

В Чехии режим ЧС действовал с 12 марта. Въезд иностранцам запрещен. Всего в Чехии зафиксировано более семи тысяч заразившихся коронавирусом. Вылечились 2152 человека, 210 жителей республики умерли.