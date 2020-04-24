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Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

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11:28   24 Апреля 2020
Весь мир

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Министерство здравоохранения Чехии сняло запрет на передвижение граждан по стране. Также отменяется ограничение на выезд за границу.

Отмечается, что отмена ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, будет проводиться поэтапно. Населению разрешено свободно перемещаться по улицам, также разрешается восстановить обучение в вузах и возобновить работу магазинов площадью до 2500 квадратных метров, сообщает ТАСС.

По словам главы Минздрава страны Адама Войтеха, главным условием является то, что в общественных местах могут собираться группы до десяти человек.

В Чехии режим ЧС действовал с 12 марта. Въезд иностранцам запрещен. Всего в Чехии зафиксировано более семи тысяч заразившихся коронавирусом. Вылечились 2152 человека, 210 жителей республики умерли.

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Автор: Юлия Яковлева
#ес #чехия #коронавирус

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