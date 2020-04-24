Минобороны РФ откроет медцентр в Одинцове раньше установленного срока

Многофункциональный медицинский центр в подмосковном Одинцове построен и укомплектован раньше срока, сообщают в Министерстве обороны РФ. В скором времени он начнет принимать пациентов с коронавирусной инфекцией.

Программа Минобороны по строительству медцентров в российских регионах позволяет досрочно открыть учреждения для оказания помощи людям с коронавирусной инфекцией. Центр в Одинцове был построен на неделю раньше установленных сроков, его уже укомплектовали необходимыми средствами, в том числе аппаратами ИВЛ. В учреждение направлены врачи и медсестры, прошедшие дополнительную подготовку.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили о досрочном введении в эксплуатацию центра в Нижнем Новгороде. В соответствии с указом президента на территории РФ оперативно возводятся еще 14 больниц проекта. Их также планируется ввести в работу досрочно.