В РФ серьезно подошли к безопасности при строительстве «Северного потока — 2»

Компания Nord Stream 2 AG запретила международные рабочие поездки. На строительных площадках проекта «Северный поток — 2» действуют повышенные меры предосторожности для недопущения распространения коронавируса. Об этом пишет ФАН со ссылкой на пресс-службу швейцарского оператора газопровода.

«Офисные сотрудники переведены в режим удаленной работы из дома, международные рабочие поездки запрещены. <...> Компания располагает передовой IT-инфраструктурой, позволяющей эффективно работать в удаленном режиме без каких-либо затруднений», — рассказали в пресс-службе

Подчеркивается, что Nord Stream 2 AG предпринимает все предупредительные меры в соответствии с рекомендациями местных и международных органов власти. В компании напомнили, что 20 декабря минувшего года компании Allseas (подрядчику), пришлось прекратить трубоукладку в преддверии подписания США пакета законов o расходах на оборону.

«Сложившаяся ситуация создала новые препятствия для завершения нашего проекта. В этой связи мы ищем необходимые решения и своевременно сообщим о них», — объяснили в Nord Stream 2 AG.

Оператор и компании, поддерживающие проект, уверены: скорейшее завершение проекта и ввод газопровода в эксплуатацию соответствуют интересам европейских потребителей, интересам энергетической безопасности и экономической конкурентоспособности Евросоюза, а также обязательствам по сохранению климата.

Финансовая готовность проекта составляет 98 процентов, трубопроводная часть завершена на 94 процента. Из проектных 2 468 километров газопровода по балтийскому дну осталось проложить всего 159 километров.

Ранее СМИ писали, что после отказа компании Allseas от участия в проекте из-за санкций США работы будут продолжены усилиями специальных судов «Газпрома». В Nord Stream 2 AG информацию пока не комментируют.

Россия много раз подчеркивала, что «Северный поток — 2» — исключительно коммерческий проект, который направлен на надежное обеспечение топливом европейских потребителей. Президент РФ Владимир Путин ранее сообщал, что газопровод окончательно построят до конца 2020 года.