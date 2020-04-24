Латвия официально приравняла военную форму СССР к нацистской

В Латвии военную форму СССР приравняли к форме нацистской Германии. Сейм (парламент страны — прим. ред.) в четверг, 23 апреля, в третьем чтении принял соответствующие поправки, сообщается на официальном сайте парламента.

«Поправки к закону предусматривают, что использование одежды или униформы, используемой вооруженными силами и правоохранительными органами бывшего СССР, его республик и нацистской Германии, то есть репрессивных органов, во время публичных мероприятий, в том числе в стилизованной форме, запрещено», — говорится в сообщении.

Вместе с униформой в стране запретили использовать герб, флаг и гимн СССР. Под запретом также оказались сопутствующие элементы военной формы: значки, кокарды, опознавательные знаки и прочие аксессуары. Таким образом, в Латвии носить на груди пятиконечную звезду считается таким же преступлением, как носить значок СС или нацистскую свастику.

В постановлении Сейма есть исключение — униформа и опознавательные знаки разрешены в случаях, «когда использование этих символов не предназначено для прославления тоталитарных режимов или оправдания уголовных преступлений». Желающие надеть на себя нацистскую или советскую форму должны подать заявление в местный муниципалитет. Тот, в свою очередь, должен «узнать мнение» Службы госбезопасности Латвии.

«Люди должны понимать, что недопустимо носить нацистские или советские формы и символы на общественных мероприятиях в нашей стране», — заявил председатель Комиссии по правам человека и связям с общественностью Артус Кайминьш.

Нарушителям постановления Сейма сперва дадут предупреждение, а при повторном использовании униформы выпишут штраф.

Для Латвии единственно возможной моделью существования является отрицание советской истории, рассказал «Политике Сегодня» профессор кафедры европейских исследований, историк Николай Межевич. На этом фоне у страны уже давно появились свои герои с черным крестом или двумя молниями на груди.

«На данном этапе Латвия пока не осмеливается запретить только коммунистическую символику советской армии. Поэтому и придумывают такой ход: мы, мол, запрещаем и нацистскую форму тоже. Но если мы с вами приедем в Ригу и зайдем в несколько центральных магазинчиков, то увидим, что там нацистская символика продается без малейших проблем», — отметил эксперт.

Межевич обратил внимание на интересный факт — официальная символика Латвии, угунскрустс (с латыш. — «Огненный крест» — прим. ред.) — это тоже свастика, которая в годы Второй мировой войны использовалась как опознавательный символ. По мнению ученого, принятая Сеймом поправка — это еще один ход в борьбе с любыми сторонниками подлинной истории.

Профессор кафедры европейских исследований спрогнозировал следующий сценарий для латвийской полиции: там, где сотрудники будут видеть человека в нацистской форме на публичных мероприятиях, они будут «случайно отворачиваться». В случае с униформой Красной армии — все с точностью наоборот.

«С точки зрения неформальных инструкций, реальных практик, сотруднику латвийской полиции посоветуют "отвернуться". А вот если он увидит старика, который несет на груди советские медали, вот тут уж полицейскому надо будет наоборот "повернуться" и сделать так, чтобы он побыстрее снял свои награды», — разъяснил Межевич.

В 2018 году Сейм Латвии принял поправку о вузах, которая запрещает обучение на русском языке в частных высших учебных заведениях и колледжах. Министерство образования и науки страны запретило прием студентов на программы с русским языком обучения с 1 января 2019 года.