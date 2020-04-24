Азаров преподал Зеленскому урок работы с МВФ

Украинские власти сейчас активно внедряют в сознание людей мнение, что спасти экономику страны могут только кредиты Международного валютного фонда, другой альтернативы нет. Но так рассуждать могут лишь непрофессионалы и временщики.

Об этом в пятницу, 24 апреля, на своей странице в социальной сети Facebook пишет бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Сейчас в Украине власть активно внедряет безальтернативное мнение, что панацеей для страны является лишь сотрудничество с МВФ, что без его кредитов мы не справимся, — пишет экс-премьер. — Но это взгляд временщиков, а не профессионалов. Это ошибочный взгляд людей, которые не изучали современную экономическую историю Украины и не знают, как выходить из подобных кризисных ситуаций».

В качестве примера, чтобы просто и понятно объяснить «сложные вещи» о бюджете, Азаров предлагает рассмотреть упрощенную ситуацию:

«В министерстве финансов посчитали, что нам нужно 1100 гривен. В числе трат значатся: 430 грн. — внутренние и внешние долги (их надо отдать); более 200 грн. — военные расходы; почти 200 грн. — расходы на силовые структуры. Остальное — меры на поддержку экономики, на соцсферу и борьбу с коронавирусом. А сколько доходов мы получим? Оказывается, всего 800 грн., а нужно нам 1100 грн!», — пишет он.

При этом Азаров объясняет, что в данном случае дефицит бюджета составляет 300 гривен, так как экономика падает, и эти 300 гривен где-то необходимо занять. То есть в следующем году долги страны составят не 430 гривен, как в этом, а уже около 530 гривен – налицо тупиковое развитие ситуации.

В данном случае, по словам бывшего главы правительства, нужно вспомнить, что несколько дней назад «Большая двадцатка» поручила МВФ оказать развивающимся странам максимальную помощь в том, что касается их расходов на борьбу с экономическим кризисом и эпидемией коронавируса. И Украине следовало не «болтаться в хвосте», а объяснить Международному валютному фонду, что она сейчас не в состоянии возвращать долги ни ему, ни другим кредиторам, и говорить о необходимости предоставления льготного периода и списания задолженности, как недавно Фонд принял решение в отношении 25 стран, в число которых Украина не вошла.

«Далее надо садиться за стол переговоров с так называемыми инвесторами (типа Franklin Templeton), которые являются никем иным, как шайками финансовых спекулянтов, в лапы которых Украину затащили Порошенко, Яценюк и иже с ними», — подчеркивает Азаров.

По его словам, сейчас, украинским властям нужно не отказываться от своих обязательств, что приведет лишь к дефолту, а договариваться о реструктуризации задолженности, учитывая льготный период сроком в два-четыре года, и рассчитывая на полное погашение долгов в течение 10-15 лет.

Таким образом Украина только выиграет – войдя в переговоры, она сохранит для себя возможность кредитования. При этом, отложив выплаты и реструктурировав задолженность, страна получит возможность не отдавать сейчас те самые умозрительные «430 гривен», а направить их в экономику и использовать для развития