Дандыкин рассказал о преимуществах новых суперледоколов РФ проекта 10510

Дальневосточная верфь «Звезда» и «Росатомфлот» подписали контракт на строительство самого мощного в мире атомного ледокола проекта 10510 «Лидер». Капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о преимуществах новых судов.

Компании подписали соглашение о создании «Лидера» дистанционно — из Мурманска и Владивостока. Суперледокол стоимостью 127 миллиардов рублей планируется построить не позднее 2027 года.

К 2033 году «Росатом» намерен начать эксплуатацию трех ледоколов проекта 10510, которые задуманы как самые мощные в мире (120 МВт). Судна будут обеспечивать круглогодичное судоходство по Северному морскому пути.

«Лидер» — ледокол четвертого поколения после «Арктики», который строится в Петербурге, отметил военный эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik. Он назвал судно «гигантом, способным раскалывать льды толщиной четыре метра». Всего планируется построить три суперледокола такого проекта.

«Они будут обеспечивать, прежде всего, интересы нашей экономики. В том числе, порты, откуда будет отгружаться сжиженный природный газ, но и не только. Я думаю, пройдет не так много времени, и Северным морским путем будут пользоваться многие страны мира, потому что это экономически выгодно», — считает Дандыкин.

Военный эксперт напомнил, что Россия — монополист в мировом ледокольном судостроении. Такие ледоколы, как «Лидер», обеспечат работу в Арктике на десятилетия вперед.