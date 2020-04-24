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США потратят 1,5 млн долларов на "решение проблем" в Сирии

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10:30   24 Апреля 2020
Весь мир

ВОЗ посчитала перспективными девять разработанных в РФ вакцин от COVID-19

ВОЗ посчитала перспективными девять разработанных в РФ вакцин от COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения включили девять разработок вакцин против коронавируса, созданных в России, в перечень перспективных. 

Согласно информации на сайте стопкоронавирус.рф, шесть препаратов из девяти, включенных в список ВОЗ, разработаны в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". 

Пандемия COVID-19 успела распространиться почти по всем странам мира. По данным ВОЗ, в мире болеют почти 2,5 млн человек. Из них более 169 тысяч скончались. В России число зараженных превысило 62 тысячи человек. Более 550 человек умерли. Однако темпы прироста заболеваемости снижаются — 21, 22 и 23 апреля выявлялось все меньше зараженных. 

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Автор: Борис Нестеров
#россия #воз

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