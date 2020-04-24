Сирийцы заблокировали американский патруль в Хасаке

Сирийцам в очередной раз удалось заблокировать проезд патруля Вооруженных сил США в Хасаке. На этот раз мирные жители действовали при поддержке "Сирийской арабской армии" (САА). Американским военным пришлось сменить направление движения.

Сирийцы уже не в первый раз пытаются препятствовать военному присутствию США на территории страны, в том числе и курдских боевиков, пишет Федеральное агентство новостей.

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин (РИСИ) заявил, что подобные столкновения будут продолжаться и дальше. По его мнению, сирийские общины никогда не придут к общей позиции, чтобы избежать конфликтов.

Фитин отметил, что местное население не устраивает тот факт, что военные США притесняют жителей Сирии, а курдские боевики пытаются заработать, разрушая инфраструктуру страны.