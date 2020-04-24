Россия под санкциями «утерла нос» США на рынке СПГ

Несмотря на попытки Вашингтона задавить Москву санкциями, Россия обошла Соединенные Штаты Америки по объему поставок сжиженного газа на европейский рынок.

По данным Международной ассоциации импортеров сжиженного газа, которые приводит Федеральное агентство новостей, США за 2019 года поставили Европе 12,72 миллиона тонн СПГ, а Россия за то же время – 15,07 миллиона тонн, то есть объем российских поставок вырос в 3,4 раза в сравнении с 2018 годом. Также отмечается, что больше всех газа в Европу в прошлом году поставил Катар – 23,52 миллиона тонн.

При этом лидерами по потреблению СПГ в Европе стали Испания, Франция и Великобритания. Переход европейской энергетики с угля на газ привел к росту спроса на СПГ в 1,8 раза.

Однако, как отмечает ассоциация, крупнейшим потребителем сжиженного газа в мире является не Европа, а Азия – именно туда уходит 69% всего экспорта. В 2019 году почти все страны региона, кроме Южной Кореи, Японии и Тайваня нарастили объемы закупок.

Напомним, в декабре 2019 года Вашингтон ввел очередной пакет санкций. На этот раз ограничительные меры были приняты против иностранных компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток – 2». В некоторых европейских странах заявили, что США пытаются политическими мерами устранить конкурентов на экономическом поле и укрепить положение американских поставщиков СПГ в Европе. При этом руководство Евросоюза выразило недоумения по поводу того, что под действие санкций Вашингтона попали компании, не нарушавшие никаких законов.