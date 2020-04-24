Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минобороны РФ откроет медцентр в Одинцове раньше установленного срока

Минобороны РФ откроет медцентр в Одинцове раньше установленного срока

 Медики сообщили о 5849 новых случаях коронавируса в РФ

Медики сообщили о 5849 новых случаях коронавируса в РФ
США потратят 1,5 млн долларов на "решение проблем" в Сирии

США потратят 1,5 млн долларов на "решение проблем" в Сирии

 Парламент Украины рассмотрит кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера

Парламент Украины рассмотрит кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

 Россия под санкциями «утерла нос» США на рынке СПГ

Россия под санкциями «утерла нос» США на рынке СПГ
Минобороны РФ откроет медцентр в Одинцове раньше установленного срока

Минобороны РФ откроет медцентр в Одинцове раньше установленного срока

 Медики сообщили о 5849 новых случаях коронавируса в РФ

Медики сообщили о 5849 новых случаях коронавируса в РФ
США потратят 1,5 млн долларов на "решение проблем" в Сирии

США потратят 1,5 млн долларов на "решение проблем" в Сирии

 Парламент Украины рассмотрит кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера

Парламент Украины рассмотрит кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

 Россия под санкциями «утерла нос» США на рынке СПГ

Россия под санкциями «утерла нос» США на рынке СПГ
11:08   24 Апреля 2020
Ближнее зарубежье

Саакашвили — человек-торпеда, или История о том, как развалить власть изнутри

Саакашвили — человек-торпеда, или История о том, как развалить власть изнутри

Победное шествие коронавируса по планете привело к тому, что в опустевшие каналы Венеции вернулись дельфины, на кейптаунских улицах резвятся пингвины, в пустынные курортные города Англии спустились с гор козлы, а в украинскую власть возвращается Михаил Саакашвили. Каждый получает тех, кого заслужил…

Сегодня, 24 апреля 2020 года, в стенах украинского парламента должно состояться назначение Михаила Саакашвили на пост вице-премьера. И не простого вице-, а главного по реформам.

Триумфальное возвращение «реформатора, демократа, революционера и успешного главнокомандующего» сопровождалось клятвами и комплиментами. Саакашвили категорически отверг гнусное предположение о том, что приведет следом за собой команду грузинских снайперов и группу зачистки.

«Я думаю, тут достаточно своих украинцев, чтобы они нашли свое место и роль в жизни. (…) Знаете, сколько интересных парламентариев [в Раде] сидит?».

Саакашвили — человек-торпеда или история о том, как развалить власть изнутри

Знаем. Даже лучше этого варяга. Каждый третий со справкой о том, что полностью вылечился от шизофрении. А каждый второй и вовсе «ветеран Куликовской битвы». Массово голосовавшие за «зеленую» команду украинские избиратели сегодня лишь ошеломленно разводят руками:

«И откуда же вы только все повылазили?».

Оттуда! Из затхлых политических трущоб. Три десятка лет отбиравшиеся по принципу брать «лучших из худших». Готовые бездумно исполнять любые команды в обмен на возможность разворовывать созданное ранее и не ими. Как было доказано всеми годами «независимости» Украины и двумя майданами, с разграблением страны они справляются настолько успешно, что заказчики банкета вынуждены направлять в Киев своих кураторов. Которые полностью зависимы от вашингтонских чиновников, а не слились в объятиях с местными олигархами.

Именно в этом качестве Соединенным Штатам нужен Саакашвили в украинской власти. Полностью зависимый именно от благорасположения чиновников США. Человек, которому некуда бежать и негде скрыться. Полностью утративший свои корни за годы службы и в строгом ошейнике.

«Шаг влево-вправо считается побегом, прыжок на месте — провокацией».

Саакашвили — человек-торпеда или история о том, как развалить власть изнутри

Во всем этом нет никакой конспирологии. Администрация США никогда не скрывала своей роли в организации и финансировании цветных революций. Даже президент Буш, покидая пост, хвастался с трибуны ООН, что именно он подготовил и осуществил ряд «демократических преобразований» на постсоветском пространстве, известном как «цветные революции».

О самом же Саакашвили и его роли американской марионетки на посту губернатора Одесской области честно говорил посол США в Киеве. Мало того, сам новоназначенный глава региона хвастался в ФБ тем, что правительство США будет финансировать обладминистрацию и «план реформ» Саакашвили, еще и инструкторов из США пришлет для натаскивания местных полицаев. 

Давление США на Порошенко было столь велико, что Саакашвили был назначен его советником, возглавил «Комитет по реформам» и получил гарантии невмешательства президента и правительства в то, что творила «американская торпеда» в Одесской области.

Саакашвили — человек-торпеда или история о том, как развалить власть изнутри

Последовавший конфликт и изгнание «реформатора» с поста губернатора (и вовсе с Украины), с лишением гражданства и уголовным делом, было неизбежным и совершенно логичным — проводимая в интересах США политика разошлась с интересами местного олигархата. Нет, не в вопросах «возрождения» отдельно взятой Одесской области — в распределении доходов от ее уничтожения.

Ровно то же самое было и после «революции роз» в Грузии. Профессиональный борец за права человека, обучавшийся много лет и проходивший практику в полудюжине профильных институтов США, Нидерландов, Бельгии et cetera, Саакашвили мгновенно превратился в диктатора крохотного государства. Сотни раненых и десятки убитых при разгоне демонстраций, введение чрезвычайного положения под предлогом попытки госпереворота и заговора военных, феноменально проваленная за несколько суток война против Южной Осетии с потерей четверти грузинской территории, уничтоженная на низовом уровне коррупция, полностью переместившаяся в верхние эшелоны власти и количество заключенных, в пересчете на численность населения — наибольшее в мире.

При этом все реформы в экономике проводились на многомиллиардные подачки из-за рубежа и даже зарплаты чиновникам и членам правительства открыто платил фонд Сороса. Как результат, была уничтожена вся еще сохранявшаяся после развала СССР промышленность, продукция Грузии утратила все ранее имевшиеся рынки, не заменив их новыми, а страна превратилась в территорию «Чего изволите?», получая доходы от иностранных туристов. К чему это привело, наглядно показали прошлогодняя отмена авиарейсов из России, последовавшая за демонстративным взрывом русофобии в Тбилиси, и нынешние ограничения перемещения людей по всему миру в связи с пандемией коронавируса.

Саакашвили — человек-торпеда, или История о том, как развалить власть изнутри

Зная биографию и учитывая несомненные таланты Саакашвили, легко понять, что в правительстве Украины он будет исполнять роль проводника и лоббиста интересов США. С уже не раз демонстрировавшимся результатом — конфликт внутри власти, переходящий в очередной майдан.

Вот только на это раз все говорит о том, что майдан будет успешным. Не для Саакашвили — для Авакова. Который продемонстрирует эффективность возглавляемой им службы подавления кого и чего угодно. После этого последует введение какого-нибудь «особого» положения, власть перейдет в руки очередной Хунты, уже откровенно опирающейся на штыки нацистов «Азова» и бандеровцев Галиции. 

Что и станет формальным поводом сначала для отказа областей подчиняться Киеву, а потом приведет и к разделу Украины между «всеми заинтересованными лицами». Поляки, к примеру, используют «миротворческие» силы польско-литовско-украинской бригады, созданные еще при Ющенко. По сути, полностью повторив реализованный ранее в Грузии сценарий.

Только еще более разрушительный для многострадальных земель некогда богатейшей республики СССР.

Мнение автора материала может не совпадать с позицией редакции

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Михаил Онуфриенко
#сша #украина #саакашвили #аваков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...