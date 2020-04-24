Победное шествие коронавируса по планете привело к тому, что в опустевшие каналы Венеции вернулись дельфины, на кейптаунских улицах резвятся пингвины, в пустынные курортные города Англии спустились с гор козлы, а в украинскую власть возвращается Михаил Саакашвили. Каждый получает тех, кого заслужил…

Сегодня, 24 апреля 2020 года, в стенах украинского парламента должно состояться назначение Михаила Саакашвили на пост вице-премьера. И не простого вице-, а главного по реформам.

Триумфальное возвращение «реформатора, демократа, революционера и успешного главнокомандующего» сопровождалось клятвами и комплиментами. Саакашвили категорически отверг гнусное предположение о том, что приведет следом за собой команду грузинских снайперов и группу зачистки.

«Я думаю, тут достаточно своих украинцев, чтобы они нашли свое место и роль в жизни. (…) Знаете, сколько интересных парламентариев [в Раде] сидит?».

Знаем. Даже лучше этого варяга. Каждый третий со справкой о том, что полностью вылечился от шизофрении. А каждый второй и вовсе «ветеран Куликовской битвы». Массово голосовавшие за «зеленую» команду украинские избиратели сегодня лишь ошеломленно разводят руками:

«И откуда же вы только все повылазили?».

Оттуда! Из затхлых политических трущоб. Три десятка лет отбиравшиеся по принципу брать «лучших из худших». Готовые бездумно исполнять любые команды в обмен на возможность разворовывать созданное ранее и не ими. Как было доказано всеми годами «независимости» Украины и двумя майданами, с разграблением страны они справляются настолько успешно, что заказчики банкета вынуждены направлять в Киев своих кураторов. Которые полностью зависимы от вашингтонских чиновников, а не слились в объятиях с местными олигархами.

Именно в этом качестве Соединенным Штатам нужен Саакашвили в украинской власти. Полностью зависимый именно от благорасположения чиновников США. Человек, которому некуда бежать и негде скрыться. Полностью утративший свои корни за годы службы и в строгом ошейнике.

«Шаг влево-вправо считается побегом, прыжок на месте — провокацией».

Во всем этом нет никакой конспирологии. Администрация США никогда не скрывала своей роли в организации и финансировании цветных революций. Даже президент Буш, покидая пост, хвастался с трибуны ООН, что именно он подготовил и осуществил ряд «демократических преобразований» на постсоветском пространстве, известном как «цветные революции».

О самом же Саакашвили и его роли американской марионетки на посту губернатора Одесской области честно говорил посол США в Киеве. Мало того, сам новоназначенный глава региона хвастался в ФБ тем, что правительство США будет финансировать обладминистрацию и «план реформ» Саакашвили, еще и инструкторов из США пришлет для натаскивания местных полицаев.

Давление США на Порошенко было столь велико, что Саакашвили был назначен его советником, возглавил «Комитет по реформам» и получил гарантии невмешательства президента и правительства в то, что творила «американская торпеда» в Одесской области.

Последовавший конфликт и изгнание «реформатора» с поста губернатора (и вовсе с Украины), с лишением гражданства и уголовным делом, было неизбежным и совершенно логичным — проводимая в интересах США политика разошлась с интересами местного олигархата. Нет, не в вопросах «возрождения» отдельно взятой Одесской области — в распределении доходов от ее уничтожения.

Ровно то же самое было и после «революции роз» в Грузии. Профессиональный борец за права человека, обучавшийся много лет и проходивший практику в полудюжине профильных институтов США, Нидерландов, Бельгии et cetera, Саакашвили мгновенно превратился в диктатора крохотного государства. Сотни раненых и десятки убитых при разгоне демонстраций, введение чрезвычайного положения под предлогом попытки госпереворота и заговора военных, феноменально проваленная за несколько суток война против Южной Осетии с потерей четверти грузинской территории, уничтоженная на низовом уровне коррупция, полностью переместившаяся в верхние эшелоны власти и количество заключенных, в пересчете на численность населения — наибольшее в мире.

При этом все реформы в экономике проводились на многомиллиардные подачки из-за рубежа и даже зарплаты чиновникам и членам правительства открыто платил фонд Сороса. Как результат, была уничтожена вся еще сохранявшаяся после развала СССР промышленность, продукция Грузии утратила все ранее имевшиеся рынки, не заменив их новыми, а страна превратилась в территорию «Чего изволите?», получая доходы от иностранных туристов. К чему это привело, наглядно показали прошлогодняя отмена авиарейсов из России, последовавшая за демонстративным взрывом русофобии в Тбилиси, и нынешние ограничения перемещения людей по всему миру в связи с пандемией коронавируса.

Зная биографию и учитывая несомненные таланты Саакашвили, легко понять, что в правительстве Украины он будет исполнять роль проводника и лоббиста интересов США. С уже не раз демонстрировавшимся результатом — конфликт внутри власти, переходящий в очередной майдан.

Вот только на это раз все говорит о том, что майдан будет успешным. Не для Саакашвили — для Авакова. Который продемонстрирует эффективность возглавляемой им службы подавления кого и чего угодно. После этого последует введение какого-нибудь «особого» положения, власть перейдет в руки очередной Хунты, уже откровенно опирающейся на штыки нацистов «Азова» и бандеровцев Галиции.

Что и станет формальным поводом сначала для отказа областей подчиняться Киеву, а потом приведет и к разделу Украины между «всеми заинтересованными лицами». Поляки, к примеру, используют «миротворческие» силы польско-литовско-украинской бригады, созданные еще при Ющенко. По сути, полностью повторив реализованный ранее в Грузии сценарий.

Только еще более разрушительный для многострадальных земель некогда богатейшей республики СССР.

Мнение автора материала может не совпадать с позицией редакции