Россия стала на шаг ближе к завершению газотурбинной установки ГТЭ-65.1

Российские разработчики отечественных газотурбин постепенно приближаются к замещению иностранного оборудования.

После резонансного «турбоскандала» с российским контрактом немецкой компании Siemens в РФ смогли в полном объеме осознать все риски, связанные с зависимостью энергетической инфраструктуры страны от поставок иностранной продукции. В итоге в рамках процесса импортозамещения россиянам удалось успешно создать свои аналоги импортным турбинам малой мощности. Однако намного сложнее дела обстояли с газотурбинными установками средней и большой мощности.

В этом контексте примечательно выглядит сообщение пресс-центра «Силовые машины», в котором было рассказано, что Россия стала на шаг ближе к завершению работ над газотурбинной установкой ГТЭ-65.1. Источником указывается на то, что российская компания совместно с ведущими отраслевыми институтами и предприятиями страны «завершило разработку материалов эскизного проекта камеры сгорания газотурбинной установки».

В результате проделанной работы определены основные технические решения, которые будут заложены в конструкцию камеры сгорания. Разработчики определились с «общей компоновкой камеры сгорания, стыковкой газосборника с сопловым аппаратом, соединением жаровой трубы с газосборником, определением кинематической схемы». Также был «выбран способ охлаждения жаровой трубы, проработаны вопросы организации устойчивой работы, а также мероприятия по уходу от виброгорения».

Предполагается, что рассмотрение эскизного проекта камеры сгорания этой газотурбинной установки состоится во втором квартале 2020 года. Затем последует этап создания технического проекта с детальной проработкой конструкции камеры сгорания, отработкой технологии изготовления наиболее сложных узлов, а также окончательными расчетами, подтверждающими надежность и работоспособность конструкции.

В итоге становится очевидно, что энергетическая отрасль России становится еще на один шаг ближе к тому, чтобы уже в обозримом будущем получить достойны аналог газотурбинной продукции немецкой компании Siemens.

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