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Генпрокуратура опровергла вброс о выплате компенсаций НДС из-за COVID-19

Генпрокуратура опровергла вброс о выплате компенсаций НДС из-за COVID-19

 Деньги из ФНБ способны поддержать экономику России в кризис

Деньги из ФНБ способны поддержать экономику России в кризис
Салех выступил за формирование нового Президентского совета и правительства

Салех выступил за формирование нового Президентского совета и правительства

 Хафтар заявил о несостоятельности соглашений ООН, направленных на решение кризиса в Ливии

Хафтар заявил о несостоятельности соглашений ООН, направленных на решение кризиса в Ливии
Халифа Хафтар призвал ливийцев отказаться от Схиратских соглашений

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9:58   24 Апреля 2020
Общество

Генпрокуратура опровергла вброс о выплате компенсаций НДС из-за COVID-19

Генпрокуратура опровергла вброс о выплате компенсаций НДС из-за COVID-19

Сотрудники Генпрокуратуры опровергли фейковые вбросы, которые появились на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации.

Информация о якобы выплате компенсаций НДС из-за пандемии является фейковой, заявили официальные представители Генеральной прокуратуры РФ.

На фоне COVID-19 в Сети появилось большое число непроверенной информации, которая распространяется для дестабилизации общественного порядка. Российская социальная сеть "Вконтакте" приняла дополнительные меры для борьбы с публикацией фейков. За последний месяц с просторов площадки было удалено более 800 тысяч постов с данными, несоотвествующими действительности.

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Автор: Руслан Неглинный
#рф #генпрокуратура #фейки #коронавирус

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