Генпрокуратура опровергла вброс о выплате компенсаций НДС из-за COVID-19

Сотрудники Генпрокуратуры опровергли фейковые вбросы, которые появились на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации.

Информация о якобы выплате компенсаций НДС из-за пандемии является фейковой, заявили официальные представители Генеральной прокуратуры РФ.

На фоне COVID-19 в Сети появилось большое число непроверенной информации, которая распространяется для дестабилизации общественного порядка. Российская социальная сеть "Вконтакте" приняла дополнительные меры для борьбы с публикацией фейков. За последний месяц с просторов площадки было удалено более 800 тысяч постов с данными, несоотвествующими действительности.