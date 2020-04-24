Халифа Хафтар призвал ливийцев отказаться от Схиратских соглашений

Страдания ливийского народа достигли своего апогея, в связи с чем граждане должны принять историческое для Ливии решение. С таким заявлением выступил командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.

Фельдмаршал отметил, что сейчас Ливия переживает сложные времена. Хафтар призвал жителей Ливии расторгнуть Схиратские соглашения, подписанные в 2014 году, которые мешают урегулированию кризиса в стране. Именно эти соглашения позволили так называемому Правительству национального согласия (ПНС) делегировать свои полномочия на два года.

Командующий ЛНА считает, что решение о передаче полномочий достойным учреждениям должно быть принято в кратчайшие сроки. Все решения должны приниматься в рамках Конституции, которая является гарантом мирного будущего и построения гражданского государства, передает Федеральное агентство новостей.

Хафтар ранее заявил, что именно ПНС Ливии спровоцировало военное вмешательство Турции в ливийский кризис. Известно, что Анкара открыто поддерживает боевиков, снабжая их иностранными наемниками и вооружением, несмотря на действующее оружейное эмбарго.