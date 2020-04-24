Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Генпрокуратура опровергла вброс о выплате компенсаций НДС из-за COVID-19

Генпрокуратура опровергла вброс о выплате компенсаций НДС из-за COVID-19

 Деньги из ФНБ способны поддержать экономику России в кризис

Деньги из ФНБ способны поддержать экономику России в кризис
Салех выступил за формирование нового Президентского совета и правительства

Салех выступил за формирование нового Президентского совета и правительства

 Хафтар заявил о несостоятельности соглашений ООН, направленных на решение кризиса в Ливии

Хафтар заявил о несостоятельности соглашений ООН, направленных на решение кризиса в Ливии
Халифа Хафтар призвал ливийцев отказаться от Схиратских соглашений

Халифа Хафтар призвал ливийцев отказаться от Схиратских соглашений

 Глава Палаты представителей Ливии Салех назвал условия для завершения кризиса

Глава Палаты представителей Ливии Салех назвал условия для завершения кризиса
Генпрокуратура опровергла вброс о выплате компенсаций НДС из-за COVID-19

Генпрокуратура опровергла вброс о выплате компенсаций НДС из-за COVID-19

 Деньги из ФНБ способны поддержать экономику России в кризис

Деньги из ФНБ способны поддержать экономику России в кризис
Салех выступил за формирование нового Президентского совета и правительства

Салех выступил за формирование нового Президентского совета и правительства

 Хафтар заявил о несостоятельности соглашений ООН, направленных на решение кризиса в Ливии

Хафтар заявил о несостоятельности соглашений ООН, направленных на решение кризиса в Ливии
Халифа Хафтар призвал ливийцев отказаться от Схиратских соглашений

Халифа Хафтар призвал ливийцев отказаться от Схиратских соглашений

 Глава Палаты представителей Ливии Салех назвал условия для завершения кризиса

Глава Палаты представителей Ливии Салех назвал условия для завершения кризиса
9:50   24 Апреля 2020
Весь мир

Халифа Хафтар призвал ливийцев отказаться от Схиратских соглашений

Халифа Хафтар призвал ливийцев отказаться от Схиратских соглашений

Страдания ливийского народа достигли своего апогея, в связи с чем граждане должны принять историческое для Ливии решение. С таким заявлением выступил командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.

Фельдмаршал отметил, что сейчас Ливия переживает сложные времена. Хафтар призвал жителей Ливии расторгнуть Схиратские соглашения, подписанные в 2014 году, которые мешают урегулированию кризиса в стране. Именно эти соглашения позволили так называемому Правительству национального согласия (ПНС) делегировать свои полномочия на два года.

Командующий ЛНА считает, что решение о передаче полномочий достойным учреждениям должно быть принято в кратчайшие сроки. Все решения должны приниматься в рамках Конституции, которая является гарантом мирного будущего и построения гражданского государства, передает Федеральное агентство новостей.

Хафтар ранее заявил, что именно ПНС Ливии спровоцировало военное вмешательство Турции в ливийский кризис. Известно, что Анкара открыто поддерживает боевиков, снабжая их иностранными наемниками и вооружением, несмотря на действующее оружейное эмбарго.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#ливия #хафтар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...