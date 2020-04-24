Средств из Фонда национального благосостояния хватает для покрытия дефицита доходов и стабилизации в период экономического шока. В современных реалиях рынка денег хватит на 2 года, считают аналитики Deutsche Bank Кристиан Ветошка и Петр Сидоров.

Вызванный пандемией коронавирусной инфекции спад спроса не нефть привел к обвалу цен на энергоресурсы по всему миру. Российский федеральный бюджет был принят с расчетом на большую стоимость барреля, поэтому вероятный дефицит будет пополняться за счет Фонда национального благосостояния.

Накопленных в ФНБ средств достаточно для стабилизации в период нефтяного шока, пишет ТАСС со ссылкой на экспертов Deutsche Bank. Если цена нефти Urals останется на уровне 15 долларов, то сбережений хватит на два года. При росте цен в два раза, Минфин и прочие ведомства смогут использовать заготовленные деньги (по данным банка — около 150 млрд долларов) 6 лет.

Ранее аналитики прогнозировали увеличение стоимости барреля нефти в течение текущего года. После открытия границ и запуска авиасообщения спрос на продукт начнет увеличиваться.