Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Генпрокуратура опровергла вброс о выплате компенсаций НДС из-за COVID-19

Генпрокуратура опровергла вброс о выплате компенсаций НДС из-за COVID-19

 Деньги из ФНБ способны поддержать экономику России в кризис

Деньги из ФНБ способны поддержать экономику России в кризис
Салех выступил за формирование нового Президентского совета и правительства

Салех выступил за формирование нового Президентского совета и правительства

 Хафтар заявил о несостоятельности соглашений ООН, направленных на решение кризиса в Ливии

Хафтар заявил о несостоятельности соглашений ООН, направленных на решение кризиса в Ливии
Халифа Хафтар призвал ливийцев отказаться от Схиратских соглашений

Халифа Хафтар призвал ливийцев отказаться от Схиратских соглашений

 Глава Палаты представителей Ливии Салех назвал условия для завершения кризиса

Глава Палаты представителей Ливии Салех назвал условия для завершения кризиса
Генпрокуратура опровергла вброс о выплате компенсаций НДС из-за COVID-19

Генпрокуратура опровергла вброс о выплате компенсаций НДС из-за COVID-19

 Деньги из ФНБ способны поддержать экономику России в кризис

Деньги из ФНБ способны поддержать экономику России в кризис
Салех выступил за формирование нового Президентского совета и правительства

Салех выступил за формирование нового Президентского совета и правительства

 Хафтар заявил о несостоятельности соглашений ООН, направленных на решение кризиса в Ливии

Хафтар заявил о несостоятельности соглашений ООН, направленных на решение кризиса в Ливии
Халифа Хафтар призвал ливийцев отказаться от Схиратских соглашений

Халифа Хафтар призвал ливийцев отказаться от Схиратских соглашений

 Глава Палаты представителей Ливии Салех назвал условия для завершения кризиса

Глава Палаты представителей Ливии Салех назвал условия для завершения кризиса
9:48   24 Апреля 2020
Россия

Деньги из ФНБ способны поддержать экономику России в кризис

Деньги из ФНБ способны поддержать экономику России в кризис

Средств из Фонда национального благосостояния хватает для покрытия дефицита доходов и стабилизации в период экономического шока. В современных реалиях рынка денег хватит на 2 года, считают аналитики Deutsche Bank Кристиан Ветошка и Петр Сидоров.

Вызванный пандемией коронавирусной инфекции спад спроса не нефть привел к обвалу цен на энергоресурсы по всему миру. Российский федеральный бюджет был принят с расчетом на большую стоимость барреля, поэтому вероятный дефицит будет пополняться за счет Фонда национального благосостояния.

Накопленных в ФНБ средств достаточно для стабилизации в период нефтяного шока, пишет ТАСС со ссылкой на экспертов Deutsche Bank. Если цена нефти Urals останется на уровне 15 долларов, то сбережений хватит на два года. При росте цен в два раза, Минфин и прочие ведомства смогут использовать заготовленные деньги (по данным банка — около 150 млрд долларов) 6 лет.

Ранее аналитики прогнозировали увеличение стоимости барреля нефти в течение текущего года. После открытия границ и запуска авиасообщения спрос на продукт начнет увеличиваться.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #минфин #фнб #deutsche bank

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...