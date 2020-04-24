Глава Палаты представителей Ливии Салех назвал условия для завершения кризиса

Построение государства, достижение мира и стабильности в Ливии станет возможным при условии выполнения ряда действий политического характера. Об этом рассказал глава Палаты представителей Ливии Агила Салех.

Первым шагом на пути к урегулированию ливийского кризиса является проведение новых выборов в Президентский совет. Для этого гражданам каждого региона потребуется избрать одного представителя путем тайного голосования или всеобщего согласия. После утверждения результатов мероприятий Президентский совет назначит премьер-министра и его первых заместителей от каждого региона, передает Федеральное агентство новостей.

Далее будет вестись работа по формированию комитета экспертов для составления положений Конституции. На основе последней будут проведены президентские и парламентские выборы. Принятый документ также будет регламентировать форму государства и его политическую систему.

Председатель Палаты представителей Ливии обозначил, что завершающий шаг на пути к становлению мира – это принятие роли вооруженных сил североафриканского государства в качестве защиты безопасности мирного населения страны. При этом отмечается, что новый Президентский совет совместно берет на себя обязанности Верховного главнокомандующего ВС в течение конкретного этапа.