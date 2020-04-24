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 Деньги из ФНБ способны поддержать экономику России в кризис

Деньги из ФНБ способны поддержать экономику России в кризис
Салех выступил за формирование нового Президентского совета и правительства

Салех выступил за формирование нового Президентского совета и правительства

 Хафтар заявил о несостоятельности соглашений ООН, направленных на решение кризиса в Ливии

Хафтар заявил о несостоятельности соглашений ООН, направленных на решение кризиса в Ливии
Халифа Хафтар призвал ливийцев отказаться от Схиратских соглашений

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9:25   24 Апреля 2020
Весь мир

США разработали стратегию по вытеснению РФ с рынка ядерных технологий

США разработали стратегию по вытеснению РФ с рынка ядерных технологий

Американские профильные компании должны занять место России и КНР на рынках ядерных технологий. Соответствующая стратегия разработана американским Минэнерго.

Президенту США был передан на рассмотрение документ, согласно которому США должны выйти на рынки, где сейчас работают Россия и Китай. Как отмечается в статье ФАН, эти действия должны завершиться восстановлением позиций в качестве мирового лидера по продажам ядерных технологий.

Также американское министерство энергетики рассчитывает не допустить установления прочных отношений Москвы и Пекина с некоторыми странами из Европы и Африки. Помимо этого, Комиссия по ядерному регулированию США может получить полномочия запрещать импортировать ядерное топливо из РФ и КНР.

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Автор: Яна Либерман
#россия #сша #китай

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