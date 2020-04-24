США разработали стратегию по вытеснению РФ с рынка ядерных технологий

Американские профильные компании должны занять место России и КНР на рынках ядерных технологий. Соответствующая стратегия разработана американским Минэнерго.

Президенту США был передан на рассмотрение документ, согласно которому США должны выйти на рынки, где сейчас работают Россия и Китай. Как отмечается в статье ФАН, эти действия должны завершиться восстановлением позиций в качестве мирового лидера по продажам ядерных технологий.

Также американское министерство энергетики рассчитывает не допустить установления прочных отношений Москвы и Пекина с некоторыми странами из Европы и Африки. Помимо этого, Комиссия по ядерному регулированию США может получить полномочия запрещать импортировать ядерное топливо из РФ и КНР.