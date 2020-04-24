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9:13   24 Апреля 2020
Общество

Главврач больницы Коммунарки Проценко сообщил о 604 пациентах, проходящих лечение

Главврач больницы Коммунарки Проценко сообщил о 604 пациентах, проходящих лечение

Всего в больнице находятся 604 человека. Из них 56 лежат в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 28 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Медики выявили пневмонию у 603 больных. Коронавирусная инфекция подтверждена у 408 пациентов.

По словам Дениса Проценко, за сутки в больницу поступило 75 человек. Еще 73 человека выписали. Сейчас в России насчитывается 62 773 случая коронавирусной инфекции, такие данные приводит оперативный штаб. В Москве выявлено 33 940 заболевших. Еще 2 448 человек вылечились.

Сам Денис Проценко недавно переболел коронавирусной инфекцией. Он выявил у себя COVID-19 в конце марта. Две недели медик соблюдал изоляцию, работая дистанционно из своего кабинета. Позже врач сообщил, что полностью здоров. Он получил отрицательные тесты на COVID-19.

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Автор: Яна Либерман
#москва #лечение #коронавирус

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