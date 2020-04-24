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 Деньги из ФНБ способны поддержать экономику России в кризис

Деньги из ФНБ способны поддержать экономику России в кризис
Салех выступил за формирование нового Президентского совета и правительства

Салех выступил за формирование нового Президентского совета и правительства

 Хафтар заявил о несостоятельности соглашений ООН, направленных на решение кризиса в Ливии

Хафтар заявил о несостоятельности соглашений ООН, направленных на решение кризиса в Ливии
Халифа Хафтар призвал ливийцев отказаться от Схиратских соглашений

Халифа Хафтар призвал ливийцев отказаться от Схиратских соглашений

 Глава Палаты представителей Ливии Салех назвал условия для завершения кризиса

Глава Палаты представителей Ливии Салех назвал условия для завершения кризиса
8:54   24 Апреля 2020
Россия

Депутаты подготовили предложения по терапии тяжелых форм COVID-19

Депутаты подготовили предложения по терапии тяжелых форм COVID-19

В Думе разработали предложения по лечению больных с ДВС-синдромом. Комитет по охране здоровья направил документ в министерство здравоохранения.

ДВС-синдром или синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови - это нарушение, при котором организм не может самостоятельно справиться с кровотечением. Парламентарии уверены, что лечение "тяжелых" больных с диагнозом "COVID-19", у которых начало развиваться это заболевание, необходимо скорректировать.

Глава думского комитета Дмитрий Морозов подчеркнул, что депутаты не обязаны заниматься разработкой подобных программ, однако в его подчинении есть сильные специалисты - профессоры Наталья Санина и Валерий Елыкомов.

Как сообщила "Парламентская газета", многие умершие с коронавирусом погибли от полиорганной недостаточности. Это стало известно после вскрытия. Актуальные данные о течении эпидемии в России представлены на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Борис Нестеров
#депутаты #пандемия #коронавирус

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