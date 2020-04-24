Депутаты подготовили предложения по терапии тяжелых форм COVID-19

В Думе разработали предложения по лечению больных с ДВС-синдромом. Комитет по охране здоровья направил документ в министерство здравоохранения.

ДВС-синдром или синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови - это нарушение, при котором организм не может самостоятельно справиться с кровотечением. Парламентарии уверены, что лечение "тяжелых" больных с диагнозом "COVID-19", у которых начало развиваться это заболевание, необходимо скорректировать.

Глава думского комитета Дмитрий Морозов подчеркнул, что депутаты не обязаны заниматься разработкой подобных программ, однако в его подчинении есть сильные специалисты - профессоры Наталья Санина и Валерий Елыкомов.

Как сообщила "Парламентская газета", многие умершие с коронавирусом погибли от полиорганной недостаточности. Это стало известно после вскрытия. Актуальные данные о течении эпидемии в России представлены на сайте стопкоронавирус.рф.