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7:59   24 Апреля 2020
Общество

Военные России и Италии продезинфицировали три дома престарелых в Ломбардии

Военные России и Италии продезинфицировали три дома престарелых в Ломбардии

Российские военные совместно с итальянскими коллегами провели дезинфекцию еще трех медицинских учреждений в провинции Брешиа в Ломбардии. Информацию об этом передает Минобороны России.

Санитарная обработка была проведена в трех итальянских городах: в Квинцано-д"Ольо, Понтевико и Пральбойно. Кроме внутренних помещений, были также продезинфицированы территории дорог, прилегающих к домам престарелых. Главный врач одного из лечебных учреждений Уго Геларди выразил благодарность российским специалистам за их помощь, сообщает РИА Новости

"Я благодарен вам за оказываемую помощь и уверен, что проводимые работы по дезинфекции снизят риск распространения коронавирусной инспекции", — цитирует медика оборонное ведомство РФ. 

Общее количество зданий и сооружении, обработанных специалистами из России и Италии, достигло 79 объектов. Кроме того, с момента переброски в южноевропейское государство российской группы военных было продезинфицировано свыше 710 тыс. квадратных метров.

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Автор: Кристина Мокроусова
#италия #минобороны рф #дезинфекция #коронавирус

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