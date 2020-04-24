Военные России и Италии продезинфицировали три дома престарелых в Ломбардии

Российские военные совместно с итальянскими коллегами провели дезинфекцию еще трех медицинских учреждений в провинции Брешиа в Ломбардии. Информацию об этом передает Минобороны России.

Санитарная обработка была проведена в трех итальянских городах: в Квинцано-д"Ольо, Понтевико и Пральбойно. Кроме внутренних помещений, были также продезинфицированы территории дорог, прилегающих к домам престарелых. Главный врач одного из лечебных учреждений Уго Геларди выразил благодарность российским специалистам за их помощь, сообщает РИА Новости.

"Я благодарен вам за оказываемую помощь и уверен, что проводимые работы по дезинфекции снизят риск распространения коронавирусной инспекции", — цитирует медика оборонное ведомство РФ.

Общее количество зданий и сооружении, обработанных специалистами из России и Италии, достигло 79 объектов. Кроме того, с момента переброски в южноевропейское государство российской группы военных было продезинфицировано свыше 710 тыс. квадратных метров.