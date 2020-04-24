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7:27   24 Апреля 2020
Политика

Трамп не поверил сообщениям о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына

Трамп не поверил сообщениям о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына

Слухи об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына не соответствуют действительности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

Трамп выразил надежду, что его северокорейский коллега чувствует себя хорошо. Он добавил, что источники сообщили ему, что публикуемые в СМИ сведения на эту тему не соответствуют действительности. 

Глава Белого дома также ответил на вопросы журналистов CNN о его отношениях с Ким Чен Ыном. Трамп заявил, что он хорошо ладит с лидером Северной Кореи, передает ТАСС.

"У нас хорошие отношения с КНДР, у меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном". Думаю, это лживые сообщения, выпущенные CNN", — ответил Трамп.

Телеканал CNN 20 апреля сообщил о тяжелом состоянии Ким Чен Ына. Журналисты заявили, что у него возникли осложнения после перенесенной операции.

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Автор: Кристина Мокроусова
#трамп #ким чен ын #cnn

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