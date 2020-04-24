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6:47   24 Апреля 2020
Политика

Салех выступил за формирование нового Президентского совета и правительства

Салех выступил за формирование нового Президентского совета и правительства

Необходимо сформировать новые Президентский совет и правительство в Ливии, заявил лидер Палаты представителей в Тобруке Агила Салех.

Государству необходимо заняться конституцией, провести выборы президента и избрать членов Парламента, сообщает Федеральное агентство новостей. Салех напомнил, что похожая ситуация уже произошла в 2014 году, когда несколько лет назад стартовали две операции — террористическая и контртеррористическая. 

В результате Ливия разделилась на две части, что нужно было урегулировать. Тогда и были подписаны Схиратские соглашения, было создано Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Однако Салех напомнил, что его полномочия истекли в 2018 году, а значит, сейчас оно действует незаконно.

Недавно к ливийцам обратился фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар. Он заявил, что его армия и дальше будет продолжать освобождать территории страны от террористов ПНС Ливии, а также подчеркнул, что под эгидой этого "правительства" объединяются экстремисты и радикалы, что дало возможность Турции вторгнуться в Ливию.

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Автор: Илья Романович
#правительство #ливия #выборы президента #пнс ливии

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