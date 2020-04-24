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6:06   24 Апреля 2020
Политика

Джума указал на то, что ПНС Ливии доказали свою беспомощность как "политиков"

Джума указал на то, что ПНС Ливии доказали свою беспомощность как "политиков"

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии доказало свою беспомощность по части принятия решений в истории с похищенными российскими социологами, заявил специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума.

ПНС Ливии сейчас представляет собой объединение, защищающее интересы криминальных группировок, куда входят боевики, экстремисты и радикалы. К нуждам мирных ливийцев это не имеет никакого отношения, уверен Джума

Специальный корреспондент прокомментировал и призыв фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара к ООН о пересмотре статуса ПНС Ливии. "Правительство" утратило свою легитимность еще в 2018 году, и рано или поздно незаконность этого органа будет признана, передает Федеральное агентство новостей. Если целью ООН является установление мира в Ливии, то статус ПНС будет пересмотрен.

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Автор: Ирина Большунова
#оон #аббас джума #пнс ливии

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