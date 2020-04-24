Джума указал на то, что ПНС Ливии доказали свою беспомощность как "политиков"

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии доказало свою беспомощность по части принятия решений в истории с похищенными российскими социологами, заявил специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума.

ПНС Ливии сейчас представляет собой объединение, защищающее интересы криминальных группировок, куда входят боевики, экстремисты и радикалы. К нуждам мирных ливийцев это не имеет никакого отношения, уверен Джума

Специальный корреспондент прокомментировал и призыв фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара к ООН о пересмотре статуса ПНС Ливии. "Правительство" утратило свою легитимность еще в 2018 году, и рано или поздно незаконность этого органа будет признана, передает Федеральное агентство новостей. Если целью ООН является установление мира в Ливии, то статус ПНС будет пересмотрен.