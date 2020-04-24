Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кадыров поделился воспоминаниями о первой встрече с Путиным

Кадыров поделился воспоминаниями о первой встрече с Путиным

 Нарушителям дистанции в московском транспорте выпишут штраф в 5 тысяч рублей

Нарушителям дистанции в московском транспорте выпишут штраф в 5 тысяч рублей
США надеются, что за 12 млн долларов Гренландия поможет им закрепиться в Арктике

США надеются, что за 12 млн долларов Гренландия поможет им закрепиться в Арктике

 Трамп заявил, что солнечный свет победит коронавирус

Трамп заявил, что солнечный свет победит коронавирус
Россия найдет, чем ответить на истребители НАТО в сопровождении P-8A в САР

Россия найдет, чем ответить на истребители НАТО в сопровождении P-8A в САР

 Американские СМИ пророчат новый конфликт между Китаем и Тайванем на фоне коронавируса

Американские СМИ пророчат новый конфликт между Китаем и Тайванем на фоне коронавируса
Кадыров поделился воспоминаниями о первой встрече с Путиным

Кадыров поделился воспоминаниями о первой встрече с Путиным

 Нарушителям дистанции в московском транспорте выпишут штраф в 5 тысяч рублей

Нарушителям дистанции в московском транспорте выпишут штраф в 5 тысяч рублей
США надеются, что за 12 млн долларов Гренландия поможет им закрепиться в Арктике

США надеются, что за 12 млн долларов Гренландия поможет им закрепиться в Арктике

 Трамп заявил, что солнечный свет победит коронавирус

Трамп заявил, что солнечный свет победит коронавирус
Россия найдет, чем ответить на истребители НАТО в сопровождении P-8A в САР

Россия найдет, чем ответить на истребители НАТО в сопровождении P-8A в САР

 Американские СМИ пророчат новый конфликт между Китаем и Тайванем на фоне коронавируса

Американские СМИ пророчат новый конфликт между Китаем и Тайванем на фоне коронавируса
4:38   24 Апреля 2020
Общество

Кадыров поделился воспоминаниями о первой встрече с Путиным

Кадыров поделился воспоминаниями о первой встрече с Путиным

Первое знакомство Рамзана Кадырова с Владимиром Путиным произошло в 2000 году. Глава Чечни рассказал, что с российским президентом его познакомил отец Ахмат-Хаджи Кадыров.

Встреча произошла в Сочи, заявил Кадыров. После этого он встречал Путина в Моздоке и Гудермесе. Информацией об этом чеченский лидер поделился в прямом эфире в социальной сети Instagram.

"Первое знакомство с великим президентом великой страны было в 2000 году", — подчеркнул Кадыров.

Чечню Рамзан Кадыров возглавил в 2007 году. В 2002 году он служил в штабе отдельной роты милиции. Отец нынешнего чеченского лидера погиб в результате теракта 9 мая 2004 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#путин #кадыров #чечня

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...