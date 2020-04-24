Кадыров поделился воспоминаниями о первой встрече с Путиным

Первое знакомство Рамзана Кадырова с Владимиром Путиным произошло в 2000 году. Глава Чечни рассказал, что с российским президентом его познакомил отец Ахмат-Хаджи Кадыров.

Встреча произошла в Сочи, заявил Кадыров. После этого он встречал Путина в Моздоке и Гудермесе. Информацией об этом чеченский лидер поделился в прямом эфире в социальной сети Instagram.

"Первое знакомство с великим президентом великой страны было в 2000 году", — подчеркнул Кадыров.

Чечню Рамзан Кадыров возглавил в 2007 году. В 2002 году он служил в штабе отдельной роты милиции. Отец нынешнего чеченского лидера погиб в результате теракта 9 мая 2004 года.