США надеются, что за 12 млн долларов Гренландия поможет им закрепиться в Арктике

Власти США собираются открыть в Гренландии консульство и готовы расстаться с 12 млн долларов, чтобы усилить свое присутствие в Арктике, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Консульство в Нууке, по словам представителя американского внешнеполитического ведомства, может быть открыто уже нынешним летом. Дипломат указал, что Соединенные Штаты на протяжении 150 лет являются арктической страной, поэтому ни у кого не должно вызывать удивления, что Вашингтон вовлечен в дела Арктики.

Представитель Госдепа также отметил, что США надеются стать для арктических государств приоритетным партнером. В их список входит Гренландия. Чтобы реализовать эту цель, Вашингтон выделил пакет финансирования объемом 12,1 млн долларов.