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3:06   24 Апреля 2020
Общество

Нарушителям дистанции в московском транспорте выпишут штраф в 5 тысяч рублей

Нарушителям дистанции в московском транспорте выпишут штраф в 5 тысяч рублей

Жителям Москвы придется строже следить за соблюдением социальной дистанции в общественном транспорте. В противном случае им выпишут штраф, размер которого составляет пять тысяч рублей.

Штрафы за несоблюдение дистанции уже вступили в силу. Их будут выписывать тем нарушителям, которые станут игнорировать соответствующие отметки в транспорте, приближаясь к другим пассажирам на "небезопасное" расстояние при имеющихся свободных местах.

Ограничительные меры из-за распространения коронавируса COVID-19 действуют во многих российских регионах. В столице недавно был введен режим пропусков для тех, кто передвигается по городу на личном и общественном транспорте.

Рост числа зараженных коронавирусом в РФ снизился. Эксперты тем не менее утверждают, что Россия еще не вышла на плато.

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Автор: Илья Романович
#москва #штраф #дистанция #коронавирус

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