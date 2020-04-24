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2:28   24 Апреля 2020
Политика

Трамп заявил, что солнечный свет победит коронавирус

Трамп заявил, что солнечный свет победит коронавирус

Солнечный свет способен уничтожить коронавирусную инфекцию за одну минуту, заявил журналистам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Американский лидер уверен, что сильное воздействие ультрафиолетовых лучей на тело человека, поступающее через кожу или "как-то еще" уничтожит коронавирусную инфекцию за минуту, передает РИА Новости.

"Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту", — заявил Трамп.

По последним данным, США остается на первом месте по количеству инфицированных COVID-19, там выявлено 877 672 случая заражения. Более 85 тыс. пациентов смогли побороть болезнь, свыше 49 тыс. скончались.

Американская медицинская ассоциация (JAMA) опубликовала данные, согласно которым 88% летальных случаев внутри ньюйоркской системы здравоохранения Northwell Health приходится на пациентов с диагностированным коронавирусом. JAMA уточняет, что речь идет о людях в тяжелом состоянии, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #трамп #пандемия #коронавирус

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