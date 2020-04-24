Депутат Госдумы Куринный оценил готовность России ко второй волне COVID-19

Россию может захлестнуть вторая волна заболеваемости коронавирусом нового типа, считает депутат Госдумы РФ Алексей Куринный. Он оценил готовность России к этому.

Член комитета Госдумы по охране здоровья заявил, что у российских властей может появиться возможность продемонстрировать свою готовность ко второй волне коронавируса, потому что такие прогнозы есть. Он отметил, что в конце апреля должны быть сданы все дополнительные койки. Их обещали оснастить всем необходимым, передает iReactor.

Куринный указал на снижение прироста заболеваемости в стране, отметив при этом, что Россия еще не вышла на плато. Срок действия ограничительных мер в связи с этим следует продлить.

"Думаю, продлевать режим самоизоляции надо, но основным моментом должно стать убеждение людей оставаться дома", — подчеркнул парламентарий.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что смертность пациентов с COVID-19 в стране составляет менее 1%. Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев считает, что это связано с врачебной грамотностью.