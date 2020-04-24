Страны ЕС обсудят ситуацию с коронавирусом по видеосвязи в начале мая

Вопросы по борьбе с распространением нового коронавируса будут обсуждаться главами стран Евросоюза в начале мая. Встреча запланирована в формате видеоконференции. Соответствующее заявление сделал французский лидер Эммануэль Макрон.

Президент Франции уточнил, что у его коллег по Евросоюзу готов "консенсус" по оперативному и сильному ответу на кризис, вызванный пандемией.

Макрон добавил, что ситуация с коронавирусом сильно пошатнула мировую экономику, в связи с чем требует неординарного решения. Особое внимание он призвал уделить единству Европы и ее стратегической автономии, передает RT со ссылкой на ТАСС.