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1:12   24 Апреля 2020
Политика

Страны ЕС обсудят ситуацию с коронавирусом по видеосвязи в начале мая

Страны ЕС обсудят ситуацию с коронавирусом по видеосвязи в начале мая

Вопросы по борьбе с распространением нового коронавируса будут обсуждаться главами стран Евросоюза в начале мая. Встреча запланирована в формате видеоконференции. Соответствующее заявление сделал французский лидер Эммануэль Макрон.

Президент Франции уточнил, что у его коллег по Евросоюзу готов "консенсус" по оперативному и сильному ответу на кризис, вызванный пандемией.

Макрон добавил, что ситуация с коронавирусом сильно пошатнула мировую экономику, в связи с чем требует неординарного решения. Особое внимание он призвал уделить единству Европы и ее стратегической автономии, передает RT со ссылкой на ТАСС.

"Европейский суверенитет, автономия  это то, к чему стремится Франция", — заключил президент.

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Автор: Борис Нестеров
#ес #макрон #коронавирус

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