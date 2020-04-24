Беглов перечислил проблемы, с которыми к нему обратились пользователи "ВКонтакте"

Число обращений к губернатору Петербурга Александру Беглову в соцсети "ВКонтакте" в последние недели заметно увеличилось. Градоначальник перечислил проблемы, с которыми к нему обращались петербуржцы.

Беглов признался, что с начала года на его страницу в соцсети пришло примерно 36 тыс. обращений и просьб. Он отметил, что в последние недели людей заботила обстановка с распространением коронавирусной инфекции. Поступали и вопросы, касающиеся образования, состояния домов и дорог.

Больше половины обращений горожан были отправлены в сообщения. Примерно четверть — в комментарии. Информацией об этом поделились "Невские новости".

Губернатор указал на то, что очень дорожит доверием, оказанным ему петербуржцами, которые не постеснялись поделиться с ним проблемами и обратиться к нему с просьбами. Беглов отметил, что обращения с указанными полными данными отправителя обязательно получат ответ.