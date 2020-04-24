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0:23   24 Апреля 2020
Политика

Хафтар заявил о несостоятельности соглашений ООН, направленных на решение кризиса в Ливии

Хафтар заявил о несостоятельности соглашений ООН, направленных на решение кризиса в Ливии

Соглашения под руководством Организации Объединенных Наций (ООН), ориентированные на урегулирование внутриливийского кризиса, показали свою несостоятельность. Такое заявление сделал фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар.

Фельдмаршал в ходе пресс-конференции, состоявшейся 23 апреля, заявил, что от действующих договоренностей с ООН нужно отказаться, а для стабилизации обстановки в Ливии следует передать ЛНА полномочия по восстановлению государства, передает ФАН.

Хафтар также отметил высокую эффективность контртеррористической операции "Аль-Карама", которая направлена на избавление Ливии от террористов. Вне зависимости от атак радикалов, армия ЛНА будет продолжать очищать от них территорию Ливии и возвращать мир в освобожденные районы, как уже сделала это с Бенгази и Дерной.

Недавно парламент Лиги арабских государств (ЛАГ) потребовал от Турции отказаться от военного вмешательства в дела Ливии. В частности, речь идет об игнорировании Анкарой запрета на поставку вооружения и боевиков в африканское государство.

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Автор: Ирина Большунова
#ливия #хафтар #лна

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