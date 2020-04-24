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0:09   24 Апреля 2020
Политика

Телеведущий Соловьев не удивился присутствию украинских наемников в Ливии

Телеведущий Соловьев не удивился присутствию украинских наемников в Ливии

Ролик, доказывающий присутствие в Ливии украинских наемников, российский телеведущий Владимир Соловьев сенсацией не считает. Он заявил, что Киев давно занимается контрабандой оружия в разных странах и Ливия здесь исключением не является.

Соловьев при этом пошутил на тему украинского языка. Телеведущий отметил, что граждане Украины используют его только при включенной камере, а сами друг с другом говорят на русском. Даже украинскому президенту Владимиру Зеленскому сложно говорить на государственном языке, он каждый раз мучительно подбирает слова. Информацией об этом поделилось Федеральное агентство новостей.

"Но, если говорить серьезно, что в этом удивительного? Украинские наемники уже давно повсюду", — подчеркнул Соловьев.

Телеведущий рассказал, что Киев занимается серыми и черными поставками оружия и "специалистов" на протяжении многих лет. Для украинцев это является обычной практикой.

В Сети ранее появилась видеозапись, на кадрах которой двое мужчин в Ливии обсуждают военные действия на украинском языке. Автор популярного Telegram-канала "Рыбарь" уверен, что этот ролик доказывает присутствие украинских наемников, воюющих на стороне ПНС Ливии.

Турецкие СМИ недавно распространили вброс о применении химоружия в Ливии, не приведя никаких доказательств. Анкара с помощью подобных фейков пытается легализовать свое военное присутствие в африканской стране. Для этой цели ранее использовались недостоверные сведения о ЧВК "Вагнера".

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Автор: Руслан Неглинный
#ливия #соловьев #украинцы

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