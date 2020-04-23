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23:33   23 Апреля 2020
Общество

Стало известно о смерти 37 пациентов с COVID-19 в московских больницах

Стало известно о смерти 37 пациентов с COVID-19 в московских больницах

Число погибших с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве выросло на 37 человек, сообщает оперштаб.

У всех погибших была диагностирована пневмония, а также был положительный результат тестирования на коронавирус, сообщает РИА Новости. Самому молодому из них было 37 лет, самому пожилому — 86. 

Большинство пациентов в анамнезе имели другие заболевания. У 37-летнего была гипертония, также ему была диагностирована двусторонняя пневмония. Число погибших с коронавирусом в Москве возросло до 325 человек.

 

 

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Автор: Яна Либерман
#москва #смерть #коронавирус

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