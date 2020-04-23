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22:28   23 Апреля 2020
Общество

Программа льготной ипотеки в 6,5% будет действовать до 1 ноября

Программа льготной ипотеки в 6,5% будет действовать до 1 ноября

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых будет действовать на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября текущего года. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ставка по ипотеке в 6,5% годовых будет сохраняться на весь период кредитования с первоначальным взносом от 20% и целью "жилье в новостройке", передает "Комсомольская правда".

Снизить размер процентов по ипотеке до 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках предложил президент России Владимир Путин. Вице-премьер Марат Хуснуллин объяснил, что льготная ипотека под 6,5% годовых распространяется только на новые кредиты и не предусмотрена под рефинансирование уже имеющихся ипотечных кредитов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #ипотека #льготная ипотека #новостройки

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