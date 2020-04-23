Усиление курдских группировок в Сирии может спровоцировать новую операцию Турции

Усиление группировок курдских боевиков в Сирии может привести к новой военной операции Турции, считает главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин.

США планируют усилить курдских боевиков "Демократических сил Сирии" (SDF) "добровольцами" из числа мирных жителей для охраны ряда оккупированных проамериканскими силами сирийских нефтяных месторождений в свете недовольства и митингов местного населения, пишет ФАН. По мнению Рожина, Вашингтон хочет и дальше грабить запасы нефти Сирии, не подставляя под удар своих военнослужащих.

Цены на нелегальном рынке "черного золота" обрушились вслед за официальными, отметил эксперт. Рожин напомнил, что доходы от теневого нефтебизнеса США тратили на зарплаты боевикам. Теперь же Вашингтон будет вынужден тратить на это свои средства или требовать их у союзников.

Турция может ответить на усиление курдских группировок весьма негативно, вплоть до начала новой операции в Сирии, добавил эксперт.