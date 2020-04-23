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21:38   23 Апреля 2020
Общество

Пациентов с ОРВИ в Москве будут проверять на коронавирус в обязательном порядке

Пациентов с ОРВИ в Москве будут проверять на коронавирус в обязательном порядке

Обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию будут проводить всем москвичам с симптомами ОРВИ. Такое заявление сделала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Заместитель мэра подчеркнула, что все случаи ОРВИ, вне зависимости от тяжести протекания болезни, рассматриваются как подозрение на COVID-19. В связи с этим обязательно проверка всех инфицированных, передает РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин недавно сообщил, что за больными ОРВИ горожанами будут следить по геолокации. Кроме того, люди с симптомами острой респираторной вирусной инфекции должны соблюдать те же правила, что и заболевшие коронавирусом.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #медицина #тест

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