Пациентов с ОРВИ в Москве будут проверять на коронавирус в обязательном порядке

Обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию будут проводить всем москвичам с симптомами ОРВИ. Такое заявление сделала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Заместитель мэра подчеркнула, что все случаи ОРВИ, вне зависимости от тяжести протекания болезни, рассматриваются как подозрение на COVID-19. В связи с этим обязательно проверка всех инфицированных, передает РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин недавно сообщил, что за больными ОРВИ горожанами будут следить по геолокации. Кроме того, люди с симптомами острой респираторной вирусной инфекции должны соблюдать те же правила, что и заболевшие коронавирусом.