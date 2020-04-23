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 Захарова призвала США исправить ситуацию со свободой слова для СМИ и журналистов

Захарова призвала США исправить ситуацию со свободой слова для СМИ и журналистов
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21:35   23 Апреля 2020
Политика

Захарова призвала США исправить ситуацию со свободой слова для СМИ и журналистов

Захарова призвала США исправить ситуацию со свободой слова для СМИ и журналистов

США преследуют и подвергают цензуре неугодные ресурсы в интернете, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Американская корпорация Google заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей, в том числе и на YouTube, в результате чего было удалено огромное количество видеороликов, пишет ФАН со ссылкой на слова Захаровой. Она отметила наличие цензуры и преследования со стороны Вашингтона в адрес неугодных ресурсов.

В качестве примера неправомерных действий США представитель МИД РФ привела украинский экстремистский портал "Миротворец", продолжающий беспрепятственную деятельность на американских площадках и несущий реальную угрозу попавшим в его базу людям, в том числе и журналистам.

Захарова призвала Вашингтон заняться исправлением прав СМИ и журналистов, отказавшись от показной заботы о свободе слова.

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Автор: Ирина Большунова
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