Хуснуллин: у Правительства РФ пока нет планов по увеличению тарифов ЖКХ

Пока у Правительства РФ нет планов по увеличению тарифов ЖКХ, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24", передает "Интерфакс". Ранее с предложением о "заморзке" размера индексации на уровне 2019 года выступил один из депутатов Госдумы.

Также Хуснуллин отметил, что в марте россияне больше платили за ЖКХ, чем в апреле. По мнению вице-премьера РФ, причиной тому может быть то, что пожилые граждане не умеют оплачивать счета с помощью электронных сервисов, находясь в режиме самоизоляции.