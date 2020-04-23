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Хуснуллин: у Правительства РФ пока нет планов по увеличению тарифов ЖКХ
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21:26   23 Апреля 2020
Общество

Хуснуллин: у Правительства РФ пока нет планов по увеличению тарифов ЖКХ

Хуснуллин: у Правительства РФ пока нет планов по увеличению тарифов ЖКХ

Пока у Правительства РФ нет планов по увеличению тарифов ЖКХ, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24", передает "Интерфакс". Ранее с предложением о "заморзке" размера индексации на уровне 2019 года выступил один из депутатов Госдумы.

Также Хуснуллин отметил, что в марте россияне больше платили за ЖКХ, чем в апреле. По мнению вице-премьера РФ, причиной тому может быть то, что пожилые граждане не умеют оплачивать счета с помощью электронных сервисов, находясь в режиме самоизоляции. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#правительство рф #тарифы жкх

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