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21:20   23 Апреля 2020
Политика

Захарова назвала регулярные провокации ПНС против ЛНА нарушением перемирия

Захарова назвала регулярные провокации ПНС против ЛНА нарушением перемирия

Режим прекращения огня в Ливии не соблюдается. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Между силами Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийской национальной армией (ЛНА) происходят боевые столкновения. Это говорит о нарушении перемирия, которое было объявлено в январе, отметила Захарова. Ее слова приведены в материале ФАН.

Она завила, что ситуация в этой стране также осложняется распространением коронавируса. Помимо этого, ООН до сих пор не определилась с назначением нового спецпредставителя организации по Ливии. Предыдущий посланник Гасан Саламе не смог справиться со своими обязанностями по разрешению внутриливийских проблем.

Захарова считает, что спецпредставителем ООН должен стать специалист из североафриканских стран.

Силы ПНС Ливии 13 апреля начали наступление на города к западу от Триполи. В итоге было захвачено восемь населенных пунктов, в том числе города Сурман и Сабрата.

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Автор: Кристина Мокроусова
#захарова #ливия #мид рф

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